Mit dem Pferdewagen durch die Trümmer von Gaza
Foto: Abdel Kareem Hana

Das Münchner Olympiastadion aus der Luft.
Foto: Peter Kneffel

Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund gestikuliert beim Spiel gegen den FC Kopenhagen am Spielfeldrand.
Foto: Marcus Brandt

Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses in Washington.
Foto: Jacquelyn Martin

Leverkusens Aleix Garcia (l) und Leverkusens Eliesse Ben Seghir reagieren nach dem Spiel gegen Paris Saint-Germain.
Foto: Bernd Thissen

Menschen nehmen in Gabes in Tunesien an einer Demonstration gegen die von Chemiefabriken verursachte Umweltverschmutzung teil.
Foto: Bassem Aouini