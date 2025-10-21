Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD, hält im Institut des 21. Jahrhunderts in Budapest einen Vortrag unter dem Motto »Deutschland und Europa«.
Foto: Marton Monus
4/11
Israelische Soldaten nehmen an der Beerdigung des im Gazastreifen getöteten Kameraden Staff Sergeant Itay Yavetz teil.
Foto: Francisco Seco
5/11
Boris Pistorius (l, SPD), Bundesminister der Verteidigung, und Tore Sandvik (r), Verteidigungsminister von Norwegen, und ihr kanadische Amtskollege Davic McGuinty stehen gemeinsam in einem Fahrstuhl in Ottawa.
Foto: Kay Nietfeld
6/11
Ein Weißkopfseeadler fliegt in New Hampshire an einem Baum vorbei, dessen Laub sich im Herbst verfärbt hat.
Foto: Charles Krupa
7/11
Ein Mädchen performt auf einer Mallakhamb-Stange, während Feuerwerkskörper den Himmel während des Diwali-Lichterfestes in Mumbai erhellen.
Foto: Rafiq Maqbool
8/11
Nach dem Oktoberfest ist vor dem Oktoberfest.
Foto: Peter Kneffel
9/11
As time goes by
Foto: Jennifer Brückner
10/11
Herbstfarben im historischen Rasenlabyrinth »Das Rad«