Israelische Soldaten nehmen an der Beerdigung des im Gazastreifen getöteten Kameraden Staff Sergeant Itay Yavetz teil.
Foto: Francisco Seco
2/5
Boris Pistorius (l, SPD), Bundesminister der Verteidigung, und Tore Sandvik (r), Verteidigungsminister von Norwegen, und ihr kanadische Amtskollege Davic McGuinty stehen gemeinsam in einem Fahrstuhl in Ottawa.
Foto: Kay Nietfeld
3/5
Ein Weißkopfseeadler fliegt in New Hampshire an einem Baum vorbei, dessen Laub sich im Herbst verfärbt hat.
Foto: Charles Krupa
4/5
Ein Mädchen performt auf einer Mallakhamb-Stange, während Feuerwerkskörper den Himmel während des Diwali-Lichterfestes in Mumbai erhellen.