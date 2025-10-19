Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Madrid feiert den Tag der Wanderschäferei mit ganz vielen Schafen.
Foto: Richard Zubelzu
Transhumance Festival 2025
Madrid feiert den Tag der Wanderschäferei mit ganz vielen Schafen.
Foto: Richard Zubelzu
Annett Kaufmann jubelt bei der Tischtennis-EM. Mit zehn Titeln sind die deutschen Frauen Rekord-Europameisterinnen.
Foto: Manfred Schillings
Die Vogelgrippe ist am Stausee Kelbra in Thüringen ausgebrochen.
Foto: Matthias Bein
Es ist wieder Kürbiszeit.
Foto: Thomas Banneyer
Zerstörten Wohnung: Palästinenser sitzen in Trümmern
Foto: Abdel Kareem Hana
Einbruch im Louvre: Diebe steigen mit Möbelaufzug ein und stehlen Napoleon-Schmuck
Foto: Dimitar Dilkoff
Historiker Karl Schlögel erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
Foto: Hannes P. Albert
Nach ‘No Kings’-Protest: Freiheitsstatue fährt U-Bahn
Foto: Olga Fedorova
Kim Kardashian erscheint mit verhülltem Kopf bei Academy-Gala
Foto: Jordan Strauss
Ein Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer »No Kings«-Demonstration teil.
Foto: Ethan Swope
Eine Kappe brennt und schwelt während einer »No Kings«-Demonstration.
Foto: Ethan Swope
Polarlichter und der Komet Lemmon »C/2025 A6« (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA.
Foto: Eric Gay
