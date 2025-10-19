DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251019-930-178980/41 / 13Madrid feiert den Tag der Wanderschäferei mit ganz vielen Schafen.Foto: Richard Zubelzu1/13Madrid feiert den Tag der Wanderschäferei mit ganz vielen Schafen.Foto: Richard ZubelzuAnnett Kaufmann jubelt bei der Tischtennis-EM. Mit zehn Titeln sind die deutschen Frauen Rekord-Europameisterinnen.Foto: Manfred Schillings2/13Die Vogelgrippe ist am Stausee Kelbra in Thüringen ausgebrochen.Foto: Matthias Bein3/13Es ist wieder Kürbiszeit.Foto: Thomas Banneyer4/13Zerstörten Wohnung: Palästinenser sitzen in TrümmernFoto: Abdel Kareem Hana5/13Einbruch im Louvre: Diebe steigen mit Möbelaufzug ein und stehlen Napoleon-SchmuckFoto: Dimitar Dilkoff6/13Historiker Karl Schlögel erhält den Friedenspreis des Deutschen BuchhandelsFoto: Hannes P. Albert7/13Nach ‘No Kings’-Protest: Freiheitsstatue fährt U-BahnFoto: Olga Fedorova8/13Kim Kardashian erscheint mit verhülltem Kopf bei Academy-GalaFoto: Jordan Strauss9/13Ein Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer »No Kings«-Demonstration teil.Foto: Ethan Swope10/13Eine Kappe brennt und schwelt während einer »No Kings«-Demonstration.Foto: Ethan Swope11/13Polarlichter und der Komet Lemmon »C/2025 A6« (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul12/13Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA.Foto: Eric Gay13/13