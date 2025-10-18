DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251018-930-176679/41 / 11Harzer Luchstrail: Beim Hundeschlittenrennen im Harz geht es zur Sache.Foto: Matthias Bein1/11Harzer Luchstrail: Beim Hundeschlittenrennen im Harz geht es zur Sache.Foto: Matthias BeinYussuf Poulsen bedankt sich nach dem Spiel des HSV in Leipzig bei den RB-Fans. Vor dem Spiel hatten die den Ex-Leipziger mit einer Riesen-Choreo gefeiert.Foto: Jan Woitas2/11Dunkler Qualm steigt bei einem Brand am Hazrat Shahjalal International Airport in Bangladesch auf. Der Flugbetrieb wurde eingestellt.Foto: Rajib Dhar3/11In Washington wird unter dem Motto »No Kings« gegen US-Präsident Trump demonstriertFoto: Jose Luis Magana4/11Tattoo Convention: Künstlerin Marie zeigt ihr Können"Foto: Peter Gercke5/11Abfischen am Dorchesee bringt reiche BeuteFoto: Frank Hammerschmidt6/11Kanzler Merz beim Bürgergespräch im SauerlandFoto: Christoph Reichwein7/11Mojo, der Hund im Panzerkostüm, macht sich bereit für den Halloween-Einsatz – Leckerlis statt Munition!Foto: Ryan Sun8/11Mit voller Wucht: Ein Demonstrant wird bei Protesten gegen die Politik von Präsident Petro von einem Wasserwerfer getroffen.Foto: Fernando Vergara9/11Gitarrenlegende Brian May begeistert das Publikum mit einer Zugabe bei der Premiere von »We Will Rock You«.Foto: Bernd Weißbrod10/11Max Verstappen sichert sich im Red Bull die Pole-Position beim Grand Prix der USA und präsentiert stolz die Trophäe.Foto: John Locher11/11