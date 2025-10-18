Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251018-930-176679/4

1 / 11
Harzer Luchstrail: Beim Hundeschlittenrennen im Harz geht es zur Sache.
Foto: Matthias Bein
1/11
Hundeschlittenrennen Harzer Luchstrail
Harzer Luchstrail: Beim Hundeschlittenrennen im Harz geht es zur Sache.
Foto: Matthias Bein
Yussuf Poulsen bedankt sich nach dem Spiel des HSV in Leipzig bei den RB-Fans. Vor dem Spiel hatten die den Ex-Leipziger mit einer Riesen-Choreo gefeiert.
Foto: Jan Woitas
2/11
Dunkler Qualm steigt bei einem Brand am Hazrat Shahjalal International Airport in Bangladesch auf. Der Flugbetrieb wurde eingestellt.
Foto: Rajib Dhar
3/11
In Washington wird unter dem Motto »No Kings« gegen US-Präsident Trump demonstriert
Foto: Jose Luis Magana
4/11
Tattoo Convention: Künstlerin Marie zeigt ihr Können"
Foto: Peter Gercke
5/11
Abfischen am Dorchesee bringt reiche Beute
Foto: Frank Hammerschmidt
6/11
Kanzler Merz beim Bürgergespräch im Sauerland
Foto: Christoph Reichwein
7/11
Mojo, der Hund im Panzerkostüm, macht sich bereit für den Halloween-Einsatz – Leckerlis statt Munition!
Foto: Ryan Sun
8/11
Mit voller Wucht: Ein Demonstrant wird bei Protesten gegen die Politik von Präsident Petro von einem Wasserwerfer getroffen.
Foto: Fernando Vergara
9/11
Gitarrenlegende Brian May begeistert das Publikum mit einer Zugabe bei der Premiere von »We Will Rock You«.
Foto: Bernd Weißbrod
10/11
Max Verstappen sichert sich im Red Bull die Pole-Position beim Grand Prix der USA und präsentiert stolz die Trophäe.
Foto: John Locher
11/11