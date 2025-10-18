Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Tattoo Convention: Künstlerin Marie zeigt ihr Können"
Foto: Peter Gercke
Tattoo Convention
Abfischen am Dorchesee bringt reiche Beute
Foto: Frank Hammerschmidt
2/7
Kanzler Merz beim Bürgergespräch im Sauerland
Foto: Christoph Reichwein
3/7
Mojo, der Hund im Panzerkostüm, macht sich bereit für den Halloween-Einsatz – Leckerlis statt Munition!
Foto: Ryan Sun
4/7
Mit voller Wucht: Ein Demonstrant wird bei Protesten gegen die Politik von Präsident Petro von einem Wasserwerfer getroffen.
Foto: Fernando Vergara
5/7
Gitarrenlegende Brian May begeistert das Publikum mit einer Zugabe bei der Premiere von »We Will Rock You«.
Foto: Bernd Weißbrod
6/7
Max Verstappen sichert sich im Red Bull die Pole-Position beim Grand Prix der USA und präsentiert stolz die Trophäe.
Foto: John Locher
7/7