DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251018-930-176679/31 / 7Tattoo Convention: Künstlerin Marie zeigt ihr Können"Foto: Peter Gercke1/7Tattoo Convention: Künstlerin Marie zeigt ihr Können"Foto: Peter GerckeAbfischen am Dorchesee bringt reiche BeuteFoto: Frank Hammerschmidt2/7Kanzler Merz beim Bürgergespräch im SauerlandFoto: Christoph Reichwein3/7Mojo, der Hund im Panzerkostüm, macht sich bereit für den Halloween-Einsatz – Leckerlis statt Munition!Foto: Ryan Sun4/7Mit voller Wucht: Ein Demonstrant wird bei Protesten gegen die Politik von Präsident Petro von einem Wasserwerfer getroffen.Foto: Fernando Vergara5/7Gitarrenlegende Brian May begeistert das Publikum mit einer Zugabe bei der Premiere von »We Will Rock You«.Foto: Bernd Weißbrod6/7Max Verstappen sichert sich im Red Bull die Pole-Position beim Grand Prix der USA und präsentiert stolz die Trophäe.Foto: John Locher7/7