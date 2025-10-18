Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251018-930-176679/2

1 / 6
Abfischen am Dorchesee bringt reiche Beute
Foto: Frank Hammerschmidt
1/6
Abfischen am Dorchesee
Abfischen am Dorchesee bringt reiche Beute
Foto: Frank Hammerschmidt
Kanzler Merz beim Bürgergespräch im Sauerland
Foto: Christoph Reichwein
2/6
Mojo, der Hund im Panzerkostüm, macht sich bereit für den Halloween-Einsatz – Leckerlis statt Munition!
Foto: Ryan Sun
3/6
Mit voller Wucht: Ein Demonstrant wird bei Protesten gegen die Politik von Präsident Petro von einem Wasserwerfer getroffen.
Foto: Fernando Vergara
4/6
Gitarrenlegende Brian May begeistert das Publikum mit einer Zugabe bei der Premiere von »We Will Rock You«.
Foto: Bernd Weißbrod
5/6
Max Verstappen sichert sich im Red Bull die Pole-Position beim Grand Prix der USA und präsentiert stolz die Trophäe.
Foto: John Locher
6/6