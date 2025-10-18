DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251018-930-176679/21 / 6Abfischen am Dorchesee bringt reiche BeuteFoto: Frank Hammerschmidt1/6Abfischen am Dorchesee bringt reiche BeuteFoto: Frank HammerschmidtKanzler Merz beim Bürgergespräch im SauerlandFoto: Christoph Reichwein2/6Mojo, der Hund im Panzerkostüm, macht sich bereit für den Halloween-Einsatz – Leckerlis statt Munition!Foto: Ryan Sun3/6Mit voller Wucht: Ein Demonstrant wird bei Protesten gegen die Politik von Präsident Petro von einem Wasserwerfer getroffen.Foto: Fernando Vergara4/6Gitarrenlegende Brian May begeistert das Publikum mit einer Zugabe bei der Premiere von »We Will Rock You«.Foto: Bernd Weißbrod5/6Max Verstappen sichert sich im Red Bull die Pole-Position beim Grand Prix der USA und präsentiert stolz die Trophäe.Foto: John Locher6/6