DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251018-930-176679/11 / 4Mojo, der Hund im Panzerkostüm, macht sich bereit für den Halloween-Einsatz – Leckerlis statt Munition!Foto: Ryan Sun1/4Mojo, der Hund im Panzerkostüm, macht sich bereit für den Halloween-Einsatz – Leckerlis statt Munition!Foto: Ryan SunMit voller Wucht: Ein Demonstrant wird bei Protesten gegen die Politik von Präsident Petro von einem Wasserwerfer getroffen.Foto: Fernando Vergara2/4Gitarrenlegende Brian May begeistert das Publikum mit einer Zugabe bei der Premiere von »We Will Rock You«.Foto: Bernd Weißbrod3/4Max Verstappen sichert sich im Red Bull die Pole-Position beim Grand Prix der USA und präsentiert stolz die Trophäe.Foto: John Locher4/4