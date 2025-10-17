DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251017-930-172178/81 / 10Ein Sumoringer steht bei der Eröffnungszeremonie am dritten Tag des großen Sumoturniers in London.Foto: Jordan Pettitt1/10Ein Sumoringer steht bei der Eröffnungszeremonie am dritten Tag des großen Sumoturniers in London.Foto: Jordan Pettitt»Ischa Freimaak«! In Bremen ist wieder Freimarkt.Foto: Sina Schuldt2/10Alle wollen lesen: Große Andrang herrscht auf der Frankfurter Buchmesse.Foto: Arne Dedert3/10Es regnet in Moskau.Foto: Yevgeny Messman4/10Exoskelett für AstronautentrainingFoto: Sina Schuldt5/10GänsekreisFoto: Robert Michael6/10Die letzte Print-Ausgabe:Foto: Soeren Stache7/10Sonnenaufgang an der OstseeFoto: Frank Molter8/10»No Kings«: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert.Foto: Kay Nietfeld9/10Mit Blick auf die angespannte Lage mit den USA lässt Venezuela Zivilisten für Milizeinheiten vereidigen.Foto: Jesus Vargas10/10