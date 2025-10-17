Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

»Ischa Freimaak«! In Bremen ist wieder Freimarkt.
Foto: Sina Schuldt
990. Bremer Freimarkt
Foto: Sina Schuldt
Alle wollen lesen: Große Andrang herrscht auf der Frankfurter Buchmesse.
Foto: Arne Dedert
Es regnet in Moskau.
Foto: Yevgeny Messman
Exoskelett für Astronautentraining
Foto: Sina Schuldt
Gänsekreis
Foto: Robert Michael
Die letzte Print-Ausgabe:
Foto: Soeren Stache
Sonnenaufgang an der Ostsee
Foto: Frank Molter
»No Kings«: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert.
Foto: Kay Nietfeld
Mit Blick auf die angespannte Lage mit den USA lässt Venezuela Zivilisten für Milizeinheiten vereidigen.
Foto: Jesus Vargas
