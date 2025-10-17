DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251017-930-172178/41 / 4Die letzte Print-Ausgabe:Foto: Soeren Stache1/4Die letzte Print-Ausgabe:Foto: Soeren StacheSonnenaufgang an der OstseeFoto: Frank Molter2/4»No Kings«: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert.Foto: Kay Nietfeld3/4Mit Blick auf die angespannte Lage mit den USA lässt Venezuela Zivilisten für Milizeinheiten vereidigen.Foto: Jesus Vargas4/4