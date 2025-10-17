Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251017-930-172178/2

1 / 2
»No Kings«: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert.
Foto: Kay Nietfeld
1/2
Vorbereitungen für »No Kings« Demonstration
»No Kings«: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert.
Foto: Kay Nietfeld
Mit Blick auf die angespannte Lage mit den USA lässt Venezuela Zivilisten für Milizeinheiten vereidigen.
Foto: Jesus Vargas
2/2