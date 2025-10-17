DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251017-930-172178/21 / 2»No Kings«: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert.Foto: Kay Nietfeld1/2»No Kings«: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert.Foto: Kay NietfeldMit Blick auf die angespannte Lage mit den USA lässt Venezuela Zivilisten für Milizeinheiten vereidigen.Foto: Jesus Vargas2/2