DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251015-930-167476/61 / 11Auch unter Tage ist jetzt Gruselzeit: Im Besucherbergwerk Röhrigschacht Wettelrode werden Geister-Figuren für Halloween installiert.Foto: Matthias Bein1/11Auch unter Tage ist jetzt Gruselzeit: Im Besucherbergwerk Röhrigschacht Wettelrode werden Geister-Figuren für Halloween installiert.Foto: Matthias BeinVerteidigungsminister Pistorius spricht im Bundestag bei der Debatte zum Wehrdienst-Modernisierungsgesetz.Foto: Christoph Soeder2/11Herbstfarben: Orange und rot leuchten die Blätter eines Baumes in Ostfriesland.Foto: Sina Schuldt3/11Nationalgardisten im Morgengrauen am Lincoln MemorialFoto: Kay Nietfeld4/11US-Präsident Trump präsentiert Modell eines TriumphbogensFoto: John McDonnell5/11Pistorius und Spahn vor Bundestagsdebatte über Wehrdienst und RenteFoto: Michael Kappeler6/11Israelische Soldaten tragen Sarg von getöteter Geisel Daniel Peretz zu GrabeFoto: Francisco Seco7/11Adriana Lima läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show im New Yorker Stadtteil Brooklyn über den Laufsteg.Foto: Evan Agostini8/11Hakuoho (l) und Hoshoryu in Aktion während ihres Kampfes beim Großen Sumo Turnier in der Royal Albert Hall in London.Foto: Frank Augstein9/11Polizisten sind in einem leerstehenden Haus im Leipziger Osten, an dessen Fassade ein Transparent mit der Aufschrift »Besetzt« hängFoto: Sebastian Willnow10/11Zahlreiche Menschen marschieren zwischen Atocha und Callao im Zentrum Madrids während einer Kundgebung aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza.Foto: Richard Zubelzu11/11