DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251015-930-167476/51 / 8Nationalgardisten im Morgengrauen am Lincoln MemorialFoto: Kay NietfeldUS-Präsident Trump präsentiert Modell eines TriumphbogensFoto: John McDonnell2/8Pistorius und Spahn vor Bundestagsdebatte über Wehrdienst und RenteFoto: Michael Kappeler3/8Israelische Soldaten tragen Sarg von getöteter Geisel Daniel Peretz zu GrabeFoto: Francisco Seco4/8Adriana Lima läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show im New Yorker Stadtteil Brooklyn über den Laufsteg.Foto: Evan Agostini5/8Hakuoho (l) und Hoshoryu in Aktion während ihres Kampfes beim Großen Sumo Turnier in der Royal Albert Hall in London.Foto: Frank Augstein6/8Polizisten sind in einem leerstehenden Haus im Leipziger Osten, an dessen Fassade ein Transparent mit der Aufschrift »Besetzt« hängFoto: Sebastian Willnow7/8Zahlreiche Menschen marschieren zwischen Atocha und Callao im Zentrum Madrids während einer Kundgebung aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza.Foto: Richard Zubelzu8/8