DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251015-930-167476/41 / 7US-Präsident Trump präsentiert Modell eines TriumphbogensFoto: John McDonnell1/7US-Präsident Trump präsentiert Modell eines TriumphbogensFoto: John McDonnellPistorius und Spahn vor Bundestagsdebatte über Wehrdienst und RenteFoto: Michael Kappeler2/7Israelische Soldaten tragen Sarg von getöteter Geisel Daniel Peretz zu GrabeFoto: Francisco Seco3/7Adriana Lima läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show im New Yorker Stadtteil Brooklyn über den Laufsteg.Foto: Evan Agostini4/7Hakuoho (l) und Hoshoryu in Aktion während ihres Kampfes beim Großen Sumo Turnier in der Royal Albert Hall in London.Foto: Frank Augstein5/7Polizisten sind in einem leerstehenden Haus im Leipziger Osten, an dessen Fassade ein Transparent mit der Aufschrift »Besetzt« hängFoto: Sebastian Willnow6/7Zahlreiche Menschen marschieren zwischen Atocha und Callao im Zentrum Madrids während einer Kundgebung aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza.Foto: Richard Zubelzu7/7