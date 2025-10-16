DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251015-930-167476/31 / 5Israelische Soldaten tragen Sarg von getöteter Geisel Daniel Peretz zu GrabeFoto: Francisco Seco1/5Israelische Soldaten tragen Sarg von getöteter Geisel Daniel Peretz zu GrabeFoto: Francisco SecoAdriana Lima läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show im New Yorker Stadtteil Brooklyn über den Laufsteg.Foto: Evan Agostini2/5Hakuoho (l) und Hoshoryu in Aktion während ihres Kampfes beim Großen Sumo Turnier in der Royal Albert Hall in London.Foto: Frank Augstein3/5Polizisten sind in einem leerstehenden Haus im Leipziger Osten, an dessen Fassade ein Transparent mit der Aufschrift »Besetzt« hängFoto: Sebastian Willnow4/5Zahlreiche Menschen marschieren zwischen Atocha und Callao im Zentrum Madrids während einer Kundgebung aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza.Foto: Richard Zubelzu5/5