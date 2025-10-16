Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Israelische Soldaten tragen Sarg von getöteter Geisel Daniel Peretz zu Grabe
Foto: Francisco Seco
Nahostkonflikt - Jerusalem
Foto: Francisco Seco
Adriana Lima läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show im New Yorker Stadtteil Brooklyn über den Laufsteg.
Foto: Evan Agostini
Hakuoho (l) und Hoshoryu in Aktion während ihres Kampfes beim Großen Sumo Turnier in der Royal Albert Hall in London.
Foto: Frank Augstein
Polizisten sind in einem leerstehenden Haus im Leipziger Osten, an dessen Fassade ein Transparent mit der Aufschrift »Besetzt« häng
Foto: Sebastian Willnow
Zahlreiche Menschen marschieren zwischen Atocha und Callao im Zentrum Madrids während einer Kundgebung aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza.
Foto: Richard Zubelzu
