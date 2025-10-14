Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251013-930-158935/5

1 / 10
Frankreichs Premierminister Lecornu verlässt nach Kabinettssitzung den Elysee-Palast.
Foto: Julien De Rosa
1/10
Frankreich - Regierung
Foto: Julien De Rosa
Regattastrecke von den Olympischen Spielen 1972 in Oberschleißheim.
Foto: Sven Hoppe
2/10
Nach langer Suche hat die Polizei bei Güstrow eine Kinderleiche gefunden.
Foto: Bernd Wüstneck
3/10
Die Statue des »Guten Hirten« in Hütten bei Schelklingen steht in der Herbstlandschaft.
Foto: Thomas Warnack
4/10
Models tragen Kreationen von Gloria Coelho während einer Veranstaltung der Sao Paulo Fashion Week in der U-Bahn.
Foto: Ettore Chiereguini
5/10
Ein Plüschtier liegt im Schlamm eines überschwemmten Hauses in Poza Rica, Mexiko.
Foto: Felix Marquez
6/10
Fußball: WM-Qualifikation Europa, Wales - Belgien, Gruppenphase, Gruppe J, 8. Spieltag, Cardiff City Stadium. Eine Ratte läuft über das Spielfeld.
Foto: David Davies
7/10
Die Mega-Rakete Starship von SpaceX wird für einen Testflug von der Starbase in Boca Chica vorbereitet.
Foto: Eric Gay
8/10
Menschen erweisen vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir in Tel Aviv ihre letzte Ehre, als die sterblichen Überreste von vier Geiseln aus dem Gazastreifen eintreffen.
Foto: Ilia Yefimovich
9/10
Fußball: WM-Qualifikation Europa, Nordirland - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A, 4. Spieltag, Windsor Park, Nick Woltemade (Deutschland) feiert seinen Treffer zum 0:1.
Foto: Christian Charisius
10/10