DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251013-930-158935/11 / 6Models tragen Kreationen von Gloria Coelho während einer Veranstaltung der Sao Paulo Fashion Week in der U-Bahn.Foto: Ettore Chiereguini1/6Models tragen Kreationen von Gloria Coelho während einer Veranstaltung der Sao Paulo Fashion Week in der U-Bahn.Foto: Ettore ChiereguiniEin Plüschtier liegt im Schlamm eines überschwemmten Hauses in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez2/6Fußball: WM-Qualifikation Europa, Wales - Belgien, Gruppenphase, Gruppe J, 8. Spieltag, Cardiff City Stadium. Eine Ratte läuft über das Spielfeld.Foto: David Davies3/6Die Mega-Rakete Starship von SpaceX wird für einen Testflug von der Starbase in Boca Chica vorbereitet.Foto: Eric Gay4/6Menschen erweisen vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir in Tel Aviv ihre letzte Ehre, als die sterblichen Überreste von vier Geiseln aus dem Gazastreifen eintreffen.Foto: Ilia Yefimovich5/6Fußball: WM-Qualifikation Europa, Nordirland - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A, 4. Spieltag, Windsor Park, Nick Woltemade (Deutschland) feiert seinen Treffer zum 0:1.Foto: Christian Charisius6/6