DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251012-930-154611/71 / 9Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln.Foto: Francisco Seco1/9Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln.Foto: Francisco SecoIsraels Ministerpräsident Netanjahu verabschiedet US-Präsident Trump auf dem Ben Gurion Airport.Foto: Evan Vucci2/9Palästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen.Foto: Abed Rahim Khatib3/9Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel.Foto: Evan Vucci4/9Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze.Foto: Jehad Alshrafi5/9Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez6/9Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez7/9Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen.Foto: Adam Gray8/9Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center.Foto: Charles Sykes9/9