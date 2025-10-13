DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251012-930-154611/61 / 8Israels Ministerpräsident Netanjahu verabschiedet US-Präsident Trump auf dem Ben Gurion Airport.Foto: Evan Vucci1/8Israels Ministerpräsident Netanjahu verabschiedet US-Präsident Trump auf dem Ben Gurion Airport.Foto: Evan VucciPalästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen.Foto: Abed Rahim Khatib2/8Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel.Foto: Evan Vucci3/8Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze.Foto: Jehad Alshrafi4/8Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez5/8Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez6/8Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen.Foto: Adam Gray7/8Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center.Foto: Charles Sykes8/8