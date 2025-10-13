Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Nahostkonflikt - Trump
Israels Ministerpräsident Netanjahu verabschiedet US-Präsident Trump auf dem Ben Gurion Airport.
Foto: Evan Vucci
Palästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen.
Foto: Abed Rahim Khatib
Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel.
Foto: Evan Vucci
Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze.
Foto: Jehad Alshrafi
Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko.
Foto: Felix Marquez
Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko.
Foto: Felix Marquez
Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen.
Foto: Adam Gray
Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center.
Foto: Charles Sykes
