DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251012-930-154611/51 / 7Palästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen.Foto: Abed Rahim Khatib1/7Palästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen.Foto: Abed Rahim KhatibPräsident Trump ist auf dem Weg nach Israel.Foto: Evan Vucci2/7Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze.Foto: Jehad Alshrafi3/7Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez4/7Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez5/7Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen.Foto: Adam Gray6/7Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center.Foto: Charles Sykes7/7