DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251012-930-154611/41 / 6Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel.Foto: Evan Vucci1/6Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel.Foto: Evan VucciDie freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze.Foto: Jehad Alshrafi2/6Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez3/6Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez4/6Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen.Foto: Adam Gray5/6Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center.Foto: Charles Sykes6/6