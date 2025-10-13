Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251012-930-154611/4

1 / 6
Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel.
Foto: Evan Vucci
1/6
Nahostkonflikt - Trump
Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel.
Foto: Evan Vucci
Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze.
Foto: Jehad Alshrafi
2/6
Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko.
Foto: Felix Marquez
3/6
Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko.
Foto: Felix Marquez
4/6
Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen.
Foto: Adam Gray
5/6
Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center.
Foto: Charles Sykes
6/6