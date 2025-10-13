DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251012-930-154611/21 / 4Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez1/4Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix MarquezBeschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko.Foto: Felix Marquez2/4Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen.Foto: Adam Gray3/4Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center.Foto: Charles Sykes4/4