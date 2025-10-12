Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Mystische Lichterwelten verzaubern die Besucher in der Barbarossahöhle.
Foto: Matthias Bein
Mystische Lichterwelten in der Barbarossahöhle
Foto: Matthias Bein
Und Action: Das Team »Die Strohstürmer« rollt bei der Strohballen-Rollmeisterschaft einen Strohballen den Deich hinauf.
Foto: Hauke-Christian Dittrich
Elch Erwin steht nach seinem tagelangen Ausflug in den Schwarzwald im Wildpark Pforzheim
Foto: Jason Tschepljakow
Teilnehmer steigen bei der Schwimmdemonstration gegen das Badeverbot in der Spree in Berlin ins Wasser.
Foto: Fabian Sommer
Das traditionelle Blumenopfer zu Ehren der Jungfrau von Pilar ist das Hauptereignis der Fiestas del Pilar.
Foto: Ramón Comet
Leuchtende Herbstfarben.
Foto: Patrick Pleul
Die Polizei sucht weiter nach dem achtjährigen Fabian und befragt die Nachbarn und Anwohner.
Foto: Stefan Sauer
Palästinenser gehen zwischen den Trümmern der Stadt Gaza.
Foto: Abdel Kareem Hana
Der Schornstein vom RWE Dampfkraftwerk in Werne liegt nach der Sprengung in Trümmern.
Foto: Christoph Reichwein
