DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251012-930-152821/61 / 9Mystische Lichterwelten verzaubern die Besucher in der Barbarossahöhle.Foto: Matthias Bein1/9Mystische Lichterwelten verzaubern die Besucher in der Barbarossahöhle.Foto: Matthias BeinUnd Action: Das Team »Die Strohstürmer« rollt bei der Strohballen-Rollmeisterschaft einen Strohballen den Deich hinauf.Foto: Hauke-Christian Dittrich2/9Elch Erwin steht nach seinem tagelangen Ausflug in den Schwarzwald im Wildpark PforzheimFoto: Jason Tschepljakow3/9Teilnehmer steigen bei der Schwimmdemonstration gegen das Badeverbot in der Spree in Berlin ins Wasser.Foto: Fabian Sommer4/9Das traditionelle Blumenopfer zu Ehren der Jungfrau von Pilar ist das Hauptereignis der Fiestas del Pilar.Foto: Ramón Comet5/9Leuchtende Herbstfarben.Foto: Patrick Pleul6/9Die Polizei sucht weiter nach dem achtjährigen Fabian und befragt die Nachbarn und Anwohner.Foto: Stefan Sauer7/9Der Schornstein vom RWE Dampfkraftwerk in Werne liegt nach der Sprengung in Trümmern.Foto: Christoph Reichwein8/9Palästinenser gehen zwischen den Trümmern der Stadt Gaza.Foto: Abdel Kareem Hana9/9