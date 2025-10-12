DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251012-930-152821/51 / 8Und Action: Das Team »Die Strohstürmer« rollt bei der Strohballen-Rollmeisterschaft einen Strohballen den Deich hinauf.Foto: Hauke-Christian Dittrich1/8Und Action: Das Team »Die Strohstürmer« rollt bei der Strohballen-Rollmeisterschaft einen Strohballen den Deich hinauf.Foto: Hauke-Christian DittrichElch Erwin steht nach seinem tagelangen Ausflug in den Schwarzwald im Wildpark PforzheimFoto: Jason Tschepljakow2/8Teilnehmer steigen bei der Schwimmdemonstration gegen das Badeverbot in der Spree in Berlin ins Wasser.Foto: Fabian Sommer3/8Das traditionelle Blumenopfer zu Ehren der Jungfrau von Pilar ist das Hauptereignis der Fiestas del Pilar.Foto: Ramón Comet4/8Leuchtende Herbstfarben.Foto: Patrick Pleul5/8Die Polizei sucht weiter nach dem achtjährigen Fabian und befragt die Nachbarn und Anwohner.Foto: Stefan Sauer6/8Der Schornstein vom RWE Dampfkraftwerk in Werne liegt nach der Sprengung in Trümmern.Foto: Christoph Reichwein7/8Palästinenser gehen zwischen den Trümmern der Stadt Gaza.Foto: Abdel Kareem Hana8/8