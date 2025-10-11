Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Kaiserring für die Künstlerin Katharina Fritsch.
Foto: Swen Pförtner
Übergabe Goslarer Kaiserring 2025
Foto: Swen Pförtner
Die Toilette steht Kopf im Aufbau des ehemaligen Lotsenboots, das vor Sylt angespült worden ist.
Foto: Lea Albert
Ein Brautpaar lässt sich am Ufer des Ammersees fotografieren.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens.
Foto: Yousef Al Zanoun
Ein männliches Spitzmaulnashorn-Kalb, geboren am 13. September 2025, gibt sein Debüt in der Öffentlichkeit im Cleveland Metroparks Zoo.
Foto: Sue Ogrocki
Höckerschwäne schwimmen auf der Themse in Windsor.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Cheftrainer Julian Nagelsmann pfeift beim Spiel gegen Luxemburg in Sinsheim.
Foto: Tom Weller
Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden vorbei, während sie in ihre Häuser im Zeitoun-Viertel von Gaza zurückkehren.
Foto: Jehad Alshrafi
