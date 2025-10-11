DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251011-930-149022/21 / 6Ein Brautpaar lässt sich am Ufer des Ammersees fotografieren.Foto: Karl-Josef Hildenbrand1/6Ein Brautpaar lässt sich am Ufer des Ammersees fotografieren.Foto: Karl-Josef HildenbrandPalästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens.Foto: Yousef Al Zanoun2/6Ein männliches Spitzmaulnashorn-Kalb, geboren am 13. September 2025, gibt sein Debüt in der Öffentlichkeit im Cleveland Metroparks Zoo.Foto: Sue Ogrocki3/6Höckerschwäne schwimmen auf der Themse in Windsor.Foto: Julia Demaree Nikhinson4/6Cheftrainer Julian Nagelsmann pfeift beim Spiel gegen Luxemburg in Sinsheim.Foto: Tom Weller5/6Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden vorbei, während sie in ihre Häuser im Zeitoun-Viertel von Gaza zurückkehren.Foto: Jehad Alshrafi6/6