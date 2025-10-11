DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251011-930-149022/11 / 5Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens.Foto: Yousef Al Zanoun1/5Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens.Foto: Yousef Al ZanounEin männliches Spitzmaulnashorn-Kalb, geboren am 13. September 2025, gibt sein Debüt in der Öffentlichkeit im Cleveland Metroparks Zoo.Foto: Sue Ogrocki2/5Höckerschwäne schwimmen auf der Themse in Windsor.Foto: Julia Demaree Nikhinson3/5Cheftrainer Julian Nagelsmann pfeift beim Spiel gegen Luxemburg in Sinsheim.Foto: Tom Weller4/5Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden vorbei, während sie in ihre Häuser im Zeitoun-Viertel von Gaza zurückkehren.Foto: Jehad Alshrafi5/5