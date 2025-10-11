Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens.
Foto: Yousef Al Zanoun
Nahostkonflikt - Gazastreifen
Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens.
Foto: Yousef Al Zanoun
Ein männliches Spitzmaulnashorn-Kalb, geboren am 13. September 2025, gibt sein Debüt in der Öffentlichkeit im Cleveland Metroparks Zoo.
Foto: Sue Ogrocki
Höckerschwäne schwimmen auf der Themse in Windsor.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Cheftrainer Julian Nagelsmann pfeift beim Spiel gegen Luxemburg in Sinsheim.
Foto: Tom Weller
Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden vorbei, während sie in ihre Häuser im Zeitoun-Viertel von Gaza zurückkehren.
Foto: Jehad Alshrafi
