Besucher des Lichtfestes stellten Kerzen in die große 89 in der Leipziger Innenstadt. Jedes Jahr am 9. Oktober gedenken die Leipziger der Montagsdemonstrationen im Herbst 89, die den Sturz des SED-Regimes zur Folge hatten und den Weg zur Deutschen Wiedervereinigung ebneten.

Foto: Jan Woitas

