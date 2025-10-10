US-Präsident Donald Trump (M) spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, während Außenminister Marco Rubio, links, und Verteidigungsminister Pete Hegseth, rechts, zusehen.
Foto: Evan Vucci
2/5
Menschen, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt, waten durch das Meer, nachdem sie erfolglos versucht haben, ein kleines Boot in Gravelines in Frankreich, zu besteigen.
Foto: Gareth Fuller
3/5
Besucher des Lichtfestes stellten Kerzen in die große 89 in der Leipziger Innenstadt. Jedes Jahr am 9. Oktober gedenken die Leipziger der Montagsdemonstrationen im Herbst 89, die den Sturz des SED-Regimes zur Folge hatten und den Weg zur Deutschen Wiedervereinigung ebneten.
Foto: Jan Woitas
4/5
Menschen versammeln sich an einem Aussichtspunkt, als ein doppelter Regenbogen über dem Dead Horse Point State Park in der Nähe von Moabin den USA erscheint, nachdem die Sonne aufgegangen und ein Gewitter vorbeigezogen ist.