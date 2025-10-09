Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

WM-Quali in Herzogenaurach: Felix Nmecha & Co. haben Spaß beim Training und bereiten sich auf Luxemburg vor.
Foto: Federico Gambarini
Thüringen: Regentropfen glitzern auf Blättern im Park von Schloss Bertholdsburg
Foto: Martin Schutt
Die Ankündigung einer ersten Einigung zwischen Israel und der Hamas hat im Gazastreifen Jubel ausgelöst.
Foto: Jehad Alshrafi
Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser.
Foto: Uwe Anspach
In Tel Aviv tanzen Menschen auf der Straße, weil sich Israel und die terroristische Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben.
Foto: Emilio Morenatti
Schildwall: Pakistanische Polizisten beziehen Position am Rande eines pro-palästinensischen Marsches auf Islamabad.
Foto: K.M. Chaudary
NHL-Eishockeyspieler Leon Draisaitl (l) feiert den 400. Treffer in seiner Karriere beim Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames.
Foto: Jason Franson
Herbsttag: Ein Radfahrer fährt in Köln hinter bunt verfärbten Blättern am Rheinufer entlang.
Foto: Rolf Vennenbernd
Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum Friedensplan
Foto: Abdel Kareem Hana
Was da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen Haus
Foto: Evan Vucci
Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award Musik
Foto: Soeren Stache
Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-Germain
Foto: Swen Pförtner
