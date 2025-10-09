DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251008-930-139344/41 / 12WM-Quali in Herzogenaurach: Felix Nmecha & Co. haben Spaß beim Training und bereiten sich auf Luxemburg vor.Foto: Federico Gambarini1/12WM-Quali in Herzogenaurach: Felix Nmecha & Co. haben Spaß beim Training und bereiten sich auf Luxemburg vor.Foto: Federico GambariniThüringen: Regentropfen glitzern auf Blättern im Park von Schloss BertholdsburgFoto: Martin Schutt2/12Die Ankündigung einer ersten Einigung zwischen Israel und der Hamas hat im Gazastreifen Jubel ausgelöst.Foto: Jehad Alshrafi3/12Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser.Foto: Uwe Anspach4/12In Tel Aviv tanzen Menschen auf der Straße, weil sich Israel und die terroristische Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben.Foto: Emilio Morenatti5/12Schildwall: Pakistanische Polizisten beziehen Position am Rande eines pro-palästinensischen Marsches auf Islamabad.Foto: K.M. Chaudary6/12NHL-Eishockeyspieler Leon Draisaitl (l) feiert den 400. Treffer in seiner Karriere beim Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames.Foto: Jason Franson7/12Herbsttag: Ein Radfahrer fährt in Köln hinter bunt verfärbten Blättern am Rheinufer entlang.Foto: Rolf Vennenbernd8/12Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum FriedensplanFoto: Abdel Kareem Hana9/12Was da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen HausFoto: Evan Vucci10/12Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award MusikFoto: Soeren Stache11/12Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-GermainFoto: Swen Pförtner12/12