Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251008-930-139344/3

1 / 9
Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser.
Foto: Uwe Anspach
1/9
Herbst in Baden-Württemberg - Wetter
Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser.
Foto: Uwe Anspach
In Tel Aviv tanzen Menschen auf der Straße, weil sich Israel und die terroristische Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben.
Foto: Emilio Morenatti
2/9
Schildwall: Pakistanische Polizisten beziehen Position am Rande eines pro-palästinensischen Marsches auf Islamabad.
Foto: K.M. Chaudary
3/9
NHL-Eishockeyspieler Leon Draisaitl (l) feiert den 400. Treffer in seiner Karriere beim Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames.
Foto: Jason Franson
4/9
Herbsttag: Ein Radfahrer fährt in Köln hinter bunt verfärbten Blättern am Rheinufer entlang.
Foto: Rolf Vennenbernd
5/9
Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum Friedensplan
Foto: Abdel Kareem Hana
6/9
Was da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen Haus
Foto: Evan Vucci
7/9
Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award Musik
Foto: Soeren Stache
8/9
Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-Germain
Foto: Swen Pförtner
9/9