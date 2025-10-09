DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251008-930-139344/31 / 9Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser.Foto: Uwe Anspach1/9Gespiegelt: Ein Reiher fliegt am Neckarufer und spiegelt sich im Wasser.Foto: Uwe AnspachIn Tel Aviv tanzen Menschen auf der Straße, weil sich Israel und die terroristische Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben.Foto: Emilio Morenatti2/9Schildwall: Pakistanische Polizisten beziehen Position am Rande eines pro-palästinensischen Marsches auf Islamabad.Foto: K.M. Chaudary3/9NHL-Eishockeyspieler Leon Draisaitl (l) feiert den 400. Treffer in seiner Karriere beim Spiel seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames.Foto: Jason Franson4/9Herbsttag: Ein Radfahrer fährt in Köln hinter bunt verfärbten Blättern am Rheinufer entlang.Foto: Rolf Vennenbernd5/9Zwischen Krieg und Hoffnung: Ein Sanitäter in Gaza verfolgt die Nachrichten zum FriedensplanFoto: Abdel Kareem Hana6/9Was da wohl drinsteht? - Trump liest Notiz von Rubio im Weißen HausFoto: Evan Vucci7/9Newcomerin Paula Engels holt sich den New Faces Award MusikFoto: Soeren Stache8/9Popp führt Wolfsburg zum Auftaktsieg gegen Paris Saint-GermainFoto: Swen Pförtner9/9