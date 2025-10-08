Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251007-930-134764/6

1 / 7
Wilma ist ein Schwein mit Herz.
Foto: Julian Stratenschulte
1/7
Wilma, ein Schwein mit Herz
Wilma ist ein Schwein mit Herz.
Foto: Julian Stratenschulte
175 Jahre Bavaria
Foto: Peter Kneffel
2/7
Golden Hour am Ocean Beach: San Diego zeigt sich von seiner schönsten Seite
Foto: Gregory Bull
3/7
Gaswolke über Aschaffenburg - Feuerwehrleute mit Atemschutz im Einsatz
Foto: Andreas Arnold
4/7
Nationalgarde aus Texas in Illinois
Foto: Erin Hooley
5/7
Der britische Premierminister Keir Starmer tanzt.
Foto: Stefan Rousseau
6/7
Taliban stehen Wache auf dem Nadir-Khan-Hügel in Kabul.
Foto: Ebrahim Noroozi
7/7