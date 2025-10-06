Nach nur einem Tag tritt Sébastien Lecornu als Premier zurück.
Ort der Trauer und des Gedenkens - das Nova-Festivalgelände in Re'im, zwei Jahre nach dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober.
Shimon Sakaguchi von der Universität Osaka in Japan hat den Nobelpreis für Medizin bekommen.
Kehraus auf der Wiesn.
Teilnehmer des Schweigemarschs »Mach Dich auf für Menschlichkeit!« gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023.
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine.
Es werde Licht!
Bastian Schweinsteiger ist im Fußball-Olymp angekommen.