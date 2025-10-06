Teilnehmer des Schweigemarschs »Mach Dich auf für Menschlichkeit!« gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Foto: Tobias Hase
3/5
Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023.
Foto: Ilia Yefimovich
4/5
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine.