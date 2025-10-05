Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Singapur, Rennen. Der britische Mercedes-Pilot George Russell jubelt über seinen Sieg.
Foto: Vincent Thian
Eine Wählerin verlässt in Damaskus ein Wahllokal. In Syrien finden zum ersten Mal seit dem Sturz von Bashar al-Assad Parlamentswahlen statt.
Foto: Omar Sanadiki
Eine Installation ist in Darmstadt auf dem Friedensplatz zu sehen, zum Gedenken an den zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs in Israel.
Foto: Helmut Fricke
Das 190. Münchner Oktoberfest endet: Bayerische Schützen stehen beim traditionellen Böllerschießen auf den Stufen zum Bavaria-Denkmal.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Unterm Schirm - Kardinäle feiern mit Papst Messe für Migranten und Missionare
Foto: Alessandra Tarantino
Sturmtief trifft Norderney – Wohnwagen überflutet
Foto: Volker Bartels
Saporischschja nach russischem Angriff: 72-Jährige räumt Trümmer ihrer Wohnung weg
Foto: Kateryna Klochko
Syrischen Wahlgremium stimmt über neues Parlament ab
Foto: Omar Sanadiki
Erntedankfest: Herbstliche Stimmung auf dem Land in Untermerzbach
Foto: Pia Bayer
Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich auf dem San-Giovanni-Platz in Rom.
Foto: Alessandra Tarantino
Die Türme der Johanniskirche in Plauen werden von der untergehenden Sonne beschienen.
Foto: Sebastian Willnow
Besucher des Oktoberfestes in München gehen im Regen über das Festgelände vor dem Riesenrad.
Foto: Armin Weigel
Schweizergardisten überwachen den Hof während der Vereidigungszeremonie der Schweizergarde im Damasus-Hof des Apostolischen Palastes im Vatikan.
Foto: Urs Flueeler
Demonstranten mit einer georgischen und einer ukrainischen Nationalflagge stehen im Stadtzentrum von Tiflis hinter einer brennenden Barrikade während einer Kundgebung der Opposition, bei der sie die Kommunalwahlen boykottieren und die Freilassung politischer Gegner fordern.