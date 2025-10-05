Saporischschja nach russischem Angriff: 72-Jährige räumt Trümmer ihrer Wohnung weg
Foto: Kateryna Klochko
3/10
Syrischen Wahlgremium stimmt über neues Parlament ab
Foto: Omar Sanadiki
4/10
Erntedankfest: Herbstliche Stimmung auf dem Land in Untermerzbach
Foto: Pia Bayer
5/10
Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich auf dem San-Giovanni-Platz in Rom.
Foto: Alessandra Tarantino
6/10
Die Türme der Johanniskirche in Plauen werden von der untergehenden Sonne beschienen.
Foto: Sebastian Willnow
7/10
Besucher des Oktoberfestes in München gehen im Regen über das Festgelände vor dem Riesenrad.
Foto: Armin Weigel
8/10
Schweizergardisten überwachen den Hof während der Vereidigungszeremonie der Schweizergarde im Damasus-Hof des Apostolischen Palastes im Vatikan.
Foto: Urs Flueeler
9/10
Demonstranten mit einer georgischen und einer ukrainischen Nationalflagge stehen im Stadtzentrum von Tiflis hinter einer brennenden Barrikade während einer Kundgebung der Opposition, bei der sie die Kommunalwahlen boykottieren und die Freilassung politischer Gegner fordern.