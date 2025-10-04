Der französische Windsurfer Antoine Martin stürzt nach einem Sprung im Shorebreak während des Windsurf World Cups auf Sylt.
Foto: Frank Molter
Pro-palästinensische Demonstranten marschieren vor dem Kolosseum in Rom während einer Demonstration zur Unterstützung der Bevölkerung von Gaza.
Foto: Alessandra Tarantino
Sturmflut-Gefahr an der Nordsee: Regen, Böen und leere Strände
Foto: Focke Strangmann
Hund & Herrchen gesegnet – Feier zum Welttierschutztag im Dom in Osnabrück
Foto: David Ebener
Campieren auf dem Flughafen - Airport München stoppt erneut den Betrieb wegen Drohnenalarm
Foto: Enrique Kaczor
Vogelpark Marlow freut sich über Ara-Nachwuchs
Foto: Bernd Wüstneck
Eine pro-palästinensische Demonstrantin nimmt in Rom an einem landesweiten Generalstreik zum Protest gegen die Situation im Gazastreifen teil.
Foto: Alessandra Tarantino
»Swifties« erleuchten in Bochum auf einer Party der Reihe »Taylor Party Europe« orangefarbene Luftballons mit den Lichtern ihrer Smartphones.
Foto: Bernd Thissen
Taylor Swift-Fan Emma Correa, 12, zeigt ihre Freundschaftsarmbänder, nachdem sie sich in South Miami einen Film zur Veröffentlichung von Swifts neuestem Album »The Life of a Showgirl« in einem Kino angesehen hat.
Foto: Rebecca Blackwell
Reiter verschiedener Stämme treten während der traditionellen Pferdesportveranstaltung »Al-Mermah« in Ägypten gegeneinander an.
Foto: Amr Nabil
In dieser Skizze aus dem Gerichtssaal reagiert Sean »Diddy« Combs, als er während seiner Strafmaßverkündung vor dem Bundesgericht in Manhattan eine Erklärung abgibt.
Foto: Elizabeth Williams
Menschen tragen nach möglichen Drohnensichtungen am Flughafen München Luftmatratzen.