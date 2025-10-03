DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251003-930-117385/71 / 12Wiesn-Besucher fahren in einem Riesenrad auf dem 190. Münchner Oktoberfest an der Kulisse einen überdimensionalen Löwen mit Bierkrugs vorbei.Foto: Peter Kneffel1/12Wiesn-Besucher fahren in einem Riesenrad auf dem 190. Münchner Oktoberfest an der Kulisse einen überdimensionalen Löwen mit Bierkrugs vorbei.Foto: Peter KneffelZahlreiche Menschen nehmen an einer Demonstration von Friedensinitiativen teil und ziehen durch die Stuttgarter Innenstadt.Foto: Christoph Schmidt2/12Tag der Einheit: Schornsteinfeger feiern auf dem BrockenFoto: Matthias Bein3/12Friedensdemo in Stuttgart: Zeichen für Peace auf dem SchlossplatzFoto: Christoph Schmidt4/12Hirten in Tracht: Viehscheid in BayernFoto: Karl-Josef Hildenbrand5/12Tag der offenen Moschee: Besucherin in der Kölner ZentralmoscheeFoto: Henning Kaiser6/12Guillaume legt Eid als neuer Großherzog von Luxemburg abFoto: Harald Tittel7/12Erdbeben in Bogo: Vater badet mit Töchtern neben RuinenFoto: Aaron Favila8/12Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren.Foto: Channi Anand9/12Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien.Foto: Philipp von Ditfurth10/12Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel.Foto: Michael Buholzer11/12Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla.Foto: Emrah Gurel12/12