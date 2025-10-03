Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Wiesn-Besucher fahren in einem Riesenrad auf dem 190. Münchner Oktoberfest an der Kulisse einen überdimensionalen Löwen mit Bierkrugs vorbei.
Foto: Peter Kneffel
Fortsetzung Münchner Oktoberfest
Wiesn-Besucher fahren in einem Riesenrad auf dem 190. Münchner Oktoberfest an der Kulisse einen überdimensionalen Löwen mit Bierkrugs vorbei.
Foto: Peter Kneffel
Zahlreiche Menschen nehmen an einer Demonstration von Friedensinitiativen teil und ziehen durch die Stuttgarter Innenstadt.
Foto: Christoph Schmidt
2/12
Tag der Einheit: Schornsteinfeger feiern auf dem Brocken
Foto: Matthias Bein
3/12
Friedensdemo in Stuttgart: Zeichen für Peace auf dem Schlossplatz
Foto: Christoph Schmidt
4/12
Hirten in Tracht: Viehscheid in Bayern
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
5/12
Tag der offenen Moschee: Besucherin in der Kölner Zentralmoschee
Foto: Henning Kaiser
6/12
Guillaume legt Eid als neuer Großherzog von Luxemburg ab
Foto: Harald Tittel
7/12
Erdbeben in Bogo: Vater badet mit Töchtern neben Ruinen
Foto: Aaron Favila
8/12
Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren.
Foto: Channi Anand
9/12
Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien.
Foto: Philipp von Ditfurth
10/12
Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel.
Foto: Michael Buholzer
11/12
Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla.
Foto: Emrah Gurel
12/12