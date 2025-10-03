DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251003-930-117385/61 / 14Tag der Einheit: Schornsteinfeger feiern auf dem BrockenFoto: Matthias Bein1/14Tag der Einheit: Schornsteinfeger feiern auf dem BrockenFoto: Matthias BeinEhrendoktor für Rafael Nadal in SalamancaFoto: Manuel Ángel Laya2/14Friedensdemo in Stuttgart: Zeichen für Peace auf dem SchlossplatzFoto: Christoph Schmidt3/14Hirten in Tracht: Viehscheid in BayernFoto: Karl-Josef Hildenbrand4/14Tag der offenen Moschee: Besucherin in der Kölner ZentralmoscheeFoto: Henning Kaiser5/14Guillaume legt Eid als neuer Großherzog von Luxemburg abFoto: Harald Tittel6/14Tag der Einheit: Rehlinger empfängt Klöckner und Pilawa in SaarbrückenFoto: Pinter Laszlo7/14Erdbeben in Bogo: Vater badet mit Töchtern neben RuinenFoto: Aaron Favila8/14wergkurzhaardackel Goethe steckt beim Besuch im neuen Affenpark im Krefelder Zoo in einer Tasche.Foto: Rolf Vennenbernd9/14Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren.Foto: Channi Anand10/14Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien.Foto: Philipp von Ditfurth11/14Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel.Foto: Michael Buholzer12/14Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla.Foto: Emrah Gurel13/14Eine Demonstrantin flieht vor Tränengas während während eines Protests für die Global Sumud Flottilla.Foto: Thibault Camus14/14