DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251003-930-117385/6

Tag der Einheit: Schornsteinfeger feiern auf dem Brocken
Foto: Matthias Bein
Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit
Tag der Einheit: Schornsteinfeger feiern auf dem Brocken
Foto: Matthias Bein
Ehrendoktor für Rafael Nadal in Salamanca
Foto: Manuel Ángel Laya
Friedensdemo in Stuttgart: Zeichen für Peace auf dem Schlossplatz
Foto: Christoph Schmidt
Hirten in Tracht: Viehscheid in Bayern
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Tag der offenen Moschee: Besucherin in der Kölner Zentralmoschee
Foto: Henning Kaiser
Guillaume legt Eid als neuer Großherzog von Luxemburg ab
Foto: Harald Tittel
Tag der Einheit: Rehlinger empfängt Klöckner und Pilawa in Saarbrücken
Foto: Pinter Laszlo
Erdbeben in Bogo: Vater badet mit Töchtern neben Ruinen
Foto: Aaron Favila
wergkurzhaardackel Goethe steckt beim Besuch im neuen Affenpark im Krefelder Zoo in einer Tasche.
Foto: Rolf Vennenbernd
Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren.
Foto: Channi Anand
Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien.
Foto: Philipp von Ditfurth
Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel.
Foto: Michael Buholzer
Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla.
Foto: Emrah Gurel
Eine Demonstrantin flieht vor Tränengas während während eines Protests für die Global Sumud Flottilla.
Foto: Thibault Camus
