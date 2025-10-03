DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251003-930-117385/51 / 11Hirten in Tracht: Viehscheid in BayernFoto: Karl-Josef Hildenbrand1/11Hirten in Tracht: Viehscheid in BayernFoto: Karl-Josef HildenbrandTag der offenen Moschee: Besucherin in der Kölner ZentralmoscheeFoto: Henning Kaiser2/11Guillaume legt Eid als neuer Großherzog von Luxemburg abFoto: Harald Tittel3/11Tag der Einheit: Rehlinger empfängt Klöckner und Pilawa in SaarbrückenFoto: Pinter Laszlo4/11Erdbeben in Bogo: Vater badet mit Töchtern neben RuinenFoto: Aaron Favila5/11wergkurzhaardackel Goethe steckt beim Besuch im neuen Affenpark im Krefelder Zoo in einer Tasche.Foto: Rolf Vennenbernd6/11Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren.Foto: Channi Anand7/11Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien.Foto: Philipp von Ditfurth8/11Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel.Foto: Michael Buholzer9/11Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla.Foto: Emrah Gurel10/11Eine Demonstrantin flieht vor Tränengas während während eines Protests für die Global Sumud Flottilla.Foto: Thibault Camus11/11