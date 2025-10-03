DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251003-930-117385/41 / 9Guillaume legt Eid als neuer Großherzog von Luxemburg abFoto: Harald Tittel1/9Guillaume legt Eid als neuer Großherzog von Luxemburg abFoto: Harald TittelTag der Einheit: Rehlinger empfängt Klöckner und Pilawa in SaarbrückenFoto: Pinter Laszlo2/9Erdbeben in Bogo: Vater badet mit Töchtern neben RuinenFoto: Aaron Favila3/9wergkurzhaardackel Goethe steckt beim Besuch im neuen Affenpark im Krefelder Zoo in einer Tasche.Foto: Rolf Vennenbernd4/9Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren.Foto: Channi Anand5/9Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien.Foto: Philipp von Ditfurth6/9Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel.Foto: Michael Buholzer7/9Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla.Foto: Emrah Gurel8/9Eine Demonstrantin flieht vor Tränengas während während eines Protests für die Global Sumud Flottilla.Foto: Thibault Camus9/9