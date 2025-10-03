Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251003-930-117385/1

1 / 6
wergkurzhaardackel Goethe steckt beim Besuch im neuen Affenpark im Krefelder Zoo in einer Tasche.
Foto: Rolf Vennenbernd
1/6
Dackel Goethe
wergkurzhaardackel Goethe steckt beim Besuch im neuen Affenpark im Krefelder Zoo in einer Tasche.
Foto: Rolf Vennenbernd
Ein Bildnis von Kumbhakarna, dem Bruder des Dämonenkönigs Ravana, geht in Flammen auf, um das Ende des Dussehra-Festes in Jammu in Indien zu markieren.
Foto: Channi Anand
2/6
Die Kunstinstallation Gaia hängt im Dom von St. Blasien.
Foto: Philipp von Ditfurth
3/6
Moritz Broschinski vom FC Basel (l) trifft zum 2:0 gegen VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nuebel.
Foto: Michael Buholzer
4/6
Menschen versammeln sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul während eines Protestes gegen das Abfangen der Global Sumud Flottilla.
Foto: Emrah Gurel
5/6
Eine Demonstrantin flieht vor Tränengas während während eines Protests für die Global Sumud Flottilla.
Foto: Thibault Camus
6/6