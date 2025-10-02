DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251001-930-112669/41 / 15Vor Gaza: Israel eskortiert und stoppt Boote der Global Sumud Flotilla.Foto: Leo Correa1/15Vor Gaza: Israel eskortiert und stoppt Boote der Global Sumud Flotilla.Foto: Leo CorreaBrandenburg: Morgenstimmung mit Wisent im Wildpark Schorfheide.Foto: Patrick Pleul2/15Familienfoto in Kopenhagen: EU-Spitze mit Merz (r), Meloni und Pashinyan beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft.Foto: Suzanne Plunkett3/15Blatten/Wallis: Vier Monate nach Erdrutsch – Luftaufnahme zeigt Häuser im überfluteten Dorf.Foto: Michael Buholzer4/15Nach Brand in München: Feuerwehrleute packen an einem Haus im Münchner Norden ihre Utensilien ein.Foto: Peter Kneffel5/15Marokko: Brennendes Polizeifahrzeug bei Protesten für Reformen in RabatFoto: Mosa'ab Elshamy6/15Nach Erdbeben auf den Philippinen: Zerstörte Häuser am Fuße eines Hangs bei Erdrutsch.Foto: Aaron Favila7/15Manchester: Großeinsatz der Polizei nach Angriff an Synagoge mit mehreren Verletzten.Foto: Peter Byrne8/15China Open in Peking: Eva Lys unterliegt Gauff im WTA-Viertelfinale.Foto: Andy Wong9/15Wintereinbruch auf dem Jahorina: Restaurantterrasse nahe Sarajevo versinkt im SchneeFoto: Armin Durgut10/15Brennende Fackeln in Colmar: Gewerkschaften protestieren lautstark gegen SparpläneFoto: Michel Euler11/15Hund »Seamus« bellt Ball an - Hundetag am SpringbrunnenFoto: Don Campbell12/15Hochwasser am NilFoto: Mohamed Khidir13/15Demonstranten auf den Gleisen des Mailänder BahnhofsFoto: Luca Bruno14/15Nach Bombendrohung - Oktoberfest wieder geöffnetFoto: Daniel Karmann15/15