Bilder des Tages

Vor Gaza: Israel eskortiert und stoppt Boote der Global Sumud Flotilla.
Foto: Leo Correa
Nahost-Konflikt - Global Sumud Flotilla
Foto: Leo Correa
Brandenburg: Morgenstimmung mit Wisent im Wildpark Schorfheide.
Foto: Patrick Pleul
Familienfoto in Kopenhagen: EU-Spitze mit Merz (r), Meloni und Pashinyan beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft.
Foto: Suzanne Plunkett
Blatten/Wallis: Vier Monate nach Erdrutsch – Luftaufnahme zeigt Häuser im überfluteten Dorf.
Foto: Michael Buholzer
Nach Brand in München: Feuerwehrleute packen an einem Haus im Münchner Norden ihre Utensilien ein.
Foto: Peter Kneffel
Marokko: Brennendes Polizeifahrzeug bei Protesten für Reformen in Rabat
Foto: Mosa'ab Elshamy
Nach Erdbeben auf den Philippinen: Zerstörte Häuser am Fuße eines Hangs bei Erdrutsch.
Foto: Aaron Favila
Manchester: Großeinsatz der Polizei nach Angriff an Synagoge mit mehreren Verletzten.
Foto: Peter Byrne
China Open in Peking: Eva Lys unterliegt Gauff im WTA-Viertelfinale.
Foto: Andy Wong
Wintereinbruch auf dem Jahorina: Restaurantterrasse nahe Sarajevo versinkt im Schnee
Foto: Armin Durgut
Brennende Fackeln in Colmar: Gewerkschaften protestieren lautstark gegen Sparpläne
Foto: Michel Euler
Hund »Seamus« bellt Ball an - Hundetag am Springbrunnen
Foto: Don Campbell
Hochwasser am Nil
Foto: Mohamed Khidir
Demonstranten auf den Gleisen des Mailänder Bahnhofs
Foto: Luca Bruno
Nach Bombendrohung - Oktoberfest wieder geöffnet
Foto: Daniel Karmann
