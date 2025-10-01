DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251001-930-108656/41 / 10Streik legt Athen lahm: Bürger und Gewerkschaften demonstrieren für bessere ArbeitsbedingungenFoto: Socrates Baltagiannis1/10Streik legt Athen lahm: Bürger und Gewerkschaften demonstrieren für bessere ArbeitsbedingungenFoto: Socrates BaltagiannisParis Fashion Week: Dior setzt Highlights mit neuer Frühjahr/Sommer 2026 LinieFoto: Aurelien Morissard2/10Defensionskaserne Erfurt: Sanierte Räume bieten Platz für Kunst und Kultur.Foto: Martin Schutt3/10Brunftzeit in Hessen: Hirsch taucht mystisch im Morgennebel aufFoto: Boris Roessler4/10Oktoberfest in München bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen.Foto: Christof Rührmair5/10Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden.Foto: Uncredited6/10Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen StadtFoto: Ng Han Guan7/10Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden.Foto: Felix Hörhager8/10Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung.Foto: Kay Nietfeld9/10USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen.Foto: J. Scott Applewhite10/10