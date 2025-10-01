Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Streik legt Athen lahm: Bürger und Gewerkschaften demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen
Foto: Socrates Baltagiannis
24-stündiger Streik in Griechenland
Paris Fashion Week: Dior setzt Highlights mit neuer Frühjahr/Sommer 2026 Linie
Foto: Aurelien Morissard
Defensionskaserne Erfurt: Sanierte Räume bieten Platz für Kunst und Kultur.
Foto: Martin Schutt
Brunftzeit in Hessen: Hirsch taucht mystisch im Morgennebel auf
Foto: Boris Roessler
Oktoberfest in München bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen.
Foto: Christof Rührmair
Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden.
Foto: Uncredited
Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen Stadt
Foto: Ng Han Guan
Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden.
Foto: Felix Hörhager
Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung.
Foto: Kay Nietfeld
USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen.
Foto: J. Scott Applewhite
