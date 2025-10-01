DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251001-930-108656/31 / 7Brunftzeit in Hessen: Hirsch taucht mystisch im Morgennebel aufFoto: Boris Roessler1/7Brunftzeit in Hessen: Hirsch taucht mystisch im Morgennebel aufFoto: Boris RoesslerOktoberfest in München bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen.Foto: Christof Rührmair2/7Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden.Foto: Uncredited3/7Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen StadtFoto: Ng Han Guan4/7Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden.Foto: Felix Hörhager5/7Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung.Foto: Kay Nietfeld6/7USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen.Foto: J. Scott Applewhite7/7