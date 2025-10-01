DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251001-930-108656/21 / 5Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden.Foto: Uncredited1/5Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden.Foto: UncreditedPeking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen StadtFoto: Ng Han Guan2/5Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden.Foto: Felix Hörhager3/5Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung.Foto: Kay Nietfeld4/5USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen.Foto: J. Scott Applewhite5/5