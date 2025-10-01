Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden.
Foto: Uncredited
Erdbeben auf den Philippinen
Foto: Uncredited
Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen Stadt
Foto: Ng Han Guan
2/5
Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden.
Foto: Felix Hörhager
3/5
Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung.
Foto: Kay Nietfeld
4/5
USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen.
Foto: J. Scott Applewhite
5/5