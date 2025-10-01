Kane trifft: Bayern startet mit Auswärtstor in Limassol
Foto: Peter Kneffel
Unwetter auf Ibiza: Straßen nach Starkregen überflutet
Foto: Germán Lama
Heidi Klum eröffnet L’Oréal Pop-up auf der Kö – Selfie inklusive
Foto: Rolf Vennenbernd
Abschied von Claudia Cardinale: Trauerzeremonie in Paris
Foto: Michel Euler
Schwarzenegger im Vatikan: Klimagipfel für Gerechtigkeit in Rom
Foto: Gregorio Borgia
Ein Verkäufer verkauft bunte Bambuskörbe am Straßenrand im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh.
Foto: Rajesh Kumar Singh
Villa Borsig, Berlin: CDU, CSU und SPD starten Kabinettsklausur mit Merz und Klingbeil.
Foto: Kay Nietfeld
Nathan Goff wird beim Angeln auf dem Steg im Sebastian Inlet State Park von einer Welle durchnässt, als der Tropensturm Imelda in Melbourne Beach, Florida, an der Küste vorbeizieht.
Foto: Phelan M. Ebenhack
Das Nordlicht, auch bekannt als Aurora Borealis, ist am Nachthimmel in der Nähe des Großen Wolga-Leuchtturms am Ufer des Moskauer Kanals zu sehen.
Foto: Pavel Bednyakov
US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nehmen an einer Pressekonferenz im Weißen Haus teil.
Foto: Evan Vucci
Pernille Harder vom FC Bayern München bejubelt ihr Tor zum 0:1 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal mit ihren Mitspielerinnen.
Foto: Federico Gambarini
Der italienische Außenminister Antonio Tajani (r) empfängt am Militärflughafen Ciampino verletzte und medizinisch behandlungsbedürftige Kinder aus dem Gazastreifen, bevor sie in verschiedene italienische Krankenhäuser gebracht werden.