Heidi Klum eröffnet L’Oréal Pop-up auf der Kö – Selfie inklusive
Foto: Rolf Vennenbernd
2/11
Abschied von Claudia Cardinale: Trauerzeremonie in Paris
Foto: Michel Euler
3/11
Schwarzenegger im Vatikan: Klimagipfel für Gerechtigkeit in Rom
Foto: Gregorio Borgia
4/11
Ein Verkäufer verkauft bunte Bambuskörbe am Straßenrand im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh.
Foto: Rajesh Kumar Singh
5/11
Villa Borsig, Berlin: CDU, CSU und SPD starten Kabinettsklausur mit Merz und Klingbeil.
Foto: Kay Nietfeld
6/11
Nathan Goff wird beim Angeln auf dem Steg im Sebastian Inlet State Park von einer Welle durchnässt, als der Tropensturm Imelda in Melbourne Beach, Florida, an der Küste vorbeizieht.
Foto: Phelan M. Ebenhack
7/11
Das Nordlicht, auch bekannt als Aurora Borealis, ist am Nachthimmel in der Nähe des Großen Wolga-Leuchtturms am Ufer des Moskauer Kanals zu sehen.
Foto: Pavel Bednyakov
8/11
US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nehmen an einer Pressekonferenz im Weißen Haus teil.
Foto: Evan Vucci
9/11
Pernille Harder vom FC Bayern München bejubelt ihr Tor zum 0:1 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal mit ihren Mitspielerinnen.
Foto: Federico Gambarini
10/11
Der italienische Außenminister Antonio Tajani (r) empfängt am Militärflughafen Ciampino verletzte und medizinisch behandlungsbedürftige Kinder aus dem Gazastreifen, bevor sie in verschiedene italienische Krankenhäuser gebracht werden.